أبناء الجالية في البرازيل ناشدوا الدولة اعادتهم إسوة بغيرهم من المغتربين

ناشد عدد من أبناء الجالية اللبنانية في البرازيل، في اتصالات هاتفية مع السفير محمود نادر، “الدولة اللبنانية والوزارات المختصة بالتدخل السريع لحمايتهم وإعادتهم الى احضان الوطن في أسرع وقت ممكن، إسوة بغيرهم من المغتربين الذين تم إجلاؤهم بخير وسلامة”.

وأكدت الجالية استعدادها التام لتحمل نفقات السفر الى لبنان، مشيرة الى ان “السفارة قامت بجميع واجباتها تجاهنا نحن المقيمين والزائرين على أكمل وجه ووضعت خطوطا مفتوحة 24 ساعة بالخدمة وارسلت لنا الاستمارات منذ اليوم الأول الذي اقرت به آلية عودة المغتربين، ويوميا على تواصل معنا لإبلاغنا عن أي جديد، وآخر رسالة وصلتنا كانت الطلب منا التحلي بالصبر ليأتي المفتاح الفرج”.

ولفتت الى “المصاعب والمشاكل السياسية في البرازيل، حيث هناك فريق يريد الحجر المنزلي وفريق ضد الحجر المنزلي خوفا من الانهيار الاقتصادي، والأوضاع الصحية تزداد صعوبة كما أعداد الإصابات ترتفع يوميا وهذا ما لا نريده لهذا الوطن الحبيب البرازيل الذي نحترم ونجل”.

وأملت الجالية من السفارة “مساعدتنا في ايصال رسالتنا هذه الى جميع المعنيين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام