منخفض جوي بارد يسيطر على لبنان والطقس ماطر الى مثلج

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا الى غائم أحيانا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل، كما يتشكل الضباب على المرتفعات، وتتساقط أمطار متفرقة ومتقطعة تشتد احيانا اعتبارا من بعد الظهر خاصة في المناطق الجنوبية مع رياح ناشطة واحتمال حدوث برق ورعد، تتساقط الثلوج على ارتفاع 1900 متر وما فوق. وجاء في النشرة الاتي:

– الحالة العامة: يقع لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تحت تأثير منخفض جوي بارد نسبيا يؤدي الى طقس ماطر أحيانا ويستمر حتى ظهر السبت حيث ينحسر تدريجيا.

ملاحظة: تكون الحرارة دون معدلاتها الموسمية لشهر نيسان.

– الطقس المتوقع في لبنان

الخميس: غائم جزئيا يتحول تدريجيا خلال النهار الى غائم أحيانا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة ومتقطعة، تشتد غزارتها أحيانا خاصة في المناطق الجنوبية والشمالية مع احتمال حدوث برق ورعد، كما تنشط الرياح أحيانا وتتساقط بعض الثلوج على ارتفاع 2000 متر وما فوق.

الجمعة: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل، كما يتشكل الضباب على المرتفعات، وتتساقط أمطار متفرقة ومتقطعة تشتد احيانا اعتبارا من بعد الظهر خاصة في المناطق الجنوبية مع رياح ناشطة واحتمال حدوث برق ورعد، تتساقط الثلوج على ارتفاع 1900 متر وما فوق.

السبت: غائم جزئيا مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة التي تبقى دون معدلاتها الموسمية لشهر نيسان، كما يتشكل الضباب على المرتفعات، وتتساقط أمطار متفرقة خاصة شمال البلاد وفي الداخل.

يستقر الطقس تدريجيا بدءا من بعد الظهر، ونحذر من خطر تكون الجليد على الطرق الجبلية التي تعلو عن 1900 متر خلال الليل وفي ساعات الصباح الأولى.

الأحد: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع بدرجات الحرارة، يتحول بعد الظهر الى غائم جزئيا مع احتمال تساقط أمطار خفيفة متفرقة في المناطق الداخلية.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 11 الى 19 درجة، فوق الجبال من 5 الى 12 درجة، في الداخل من 5 الى 16 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة أحيانا، سرعتها بين 15 و35 كم/س.

– الانقشاع: متوسط الى سيء أحيانا على الجبال بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و80 %.

– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج الى مائج أحيانا.

– حرارة سطح الماء: 18 درجة.

– الضغط الجوي: 761 ملم زئبق.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام