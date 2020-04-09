مجلس الوزراء التأم برئاسة الرئيس عون

التأم مجلس الوزراء في جلسته العادية، عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم في القصر الجمهوري في بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب والوزراء.

ويبحث مجلس الوزراء في جدول أعمال من عشرة بنود أبرزها، البحث في مستجدات الوضعين المالي والنقدي وعرض لوضع سعر صرف الليرة، البحث في تمديد اعلان التعبئة العامة لمواجهة فيروس كورونا، تعيين رئيس ادارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية، ترفيع وتعيين مفتشين عامين هندسي واداري في التفتيش المركزي، بالاضافة الى بنود طارئة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام