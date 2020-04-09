التحكم المروري: سقوط 8 جرحى في 7 حوادث سير تم التحقيق فيها خلال الـ 24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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April 9 2020 - 08:30

التحكم المروري: سقوط 8 جرحى في 7 حوادث سير تم التحقيق فيها خلال الـ 24 ساعة الماضية

منذ 50 mins 9 April، 2020
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