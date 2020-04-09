المغرب يسجل 3 وفيات و91 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية عن تسجيل 3 وفيات و91 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في ثاني تحديث يومي لإحصائيات الفيروس.

وأكد رئيس مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، محمد اليوبي، تسجيل 91 حالة إصابة في آخر 24 ساعة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات بالمملكة إلى 1275 حالة.

وأضاف أنه تم تسجيل 3 وفيات جديدة ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 93، فيما تم تسجيل 4 حالات شفاء جديدة، ليرتفع العدد الكلي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 97 حالة.

ووجهت وزارة الصحة تعليمات للمواطنين من أجل الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والامتثال للتدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات.

المصدر: وكالات