الولايات المتحدة تنتقل إلى المركز الثاني عالميا بعدد وفيات كورونا متجاوزة إسبانيا

انتقلت الولايات المتحدة إلى المركز الثاني عالميا من حيث عدد الوفيات بعدوى فيروس كورونا المستجد “COVID-19″، بعد أن تجاوزت إسبانيا في هذا المعدل.

وسجلت في الولايات المتحدة، حتى مساء الأربعاء، 14604 وفيات بعد ارتفاع حاد لهذه الحصيلة خلال يوم واحد بواقع 1763 حالة.

وبالرغم من ذلك، فإن معدل الوفيات في الولايات المتحدة البالغ 3.43% من العدد العام للإصابات المسجلة في البلاد، يعتبر ضئيلا مقارنة مع بعض الدول الأخرى التي تشهد تفشيا واسعا للفيروس.

ويبلغ عدد المصابين في الولايات المتحدة حاليا 425769 حالة، وهو أكبر مؤشر في العالم.

وتجاوزت الولايات المتحدة بالتالي إسبانيا التي أعلنت وزارة صحتها في تقريرها اليومي الأربعاء أن حصيلة المتوفين بسبب فيروس كورونا في البلاد ارتفعت من 13798 إلى 14555 شخصا، بينما وصلت نسبة الوفيات فيها إلى مستوى 9.98% من حصيلة الإصابات المسجلة.

وتبقى إيطاليا في المرتبة الأولى في العالم من حيث هذا المؤشر بـ17669 حالة، بينما تتميز الأوضاع فيها بنسبة مرتفعة للوفيات تبلغ 12.67% مقارنة مع عدد الإصابات، الذي وصل اليوم إلى نقطة 139422.

المصدر: وكالات