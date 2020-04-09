ترامب: أصبحنا أقرب من عودة بلادنا إلى وضعها الطبيعي

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة أصبحت أقرب من العودة إلى وضعها الطبيعي فيما يتعلق بمحاربة انتشار فيروس كورونا.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي عقده الأربعاء: “أنتم ترون الأرقام ونحن نقترب أكثر فأكثر من عودة بلادنا إلى ما كان عليه الحال”.

واعتبر أنه قبل رفع القيود يجب أن يكون هناك تراجع في انتشار الفيروس، وأن السلطات الأمريكية ستعتمد على تقييمات خبراء الصحة أثناء اتخاذ ذلك القرار.

وبشأن التشريعات الجديدة لدعم الاقتصاد، قال ترامب إن المرحلة الرابعة من التشريعات يمكن إقرارها في وقت لاحق، والآن ليس هناك وقت لما وصفه بـ “الألاعيب الحزبية”.

وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة ستحصل على نحو 300 مليون كمامة طبية في مايو المقبل.

كما ذكر الرئيس الأمريكي أنه اتصل بمسؤولين بريطانيين، مضيفا: “أعتقد أن رئيس وزرائهم العظيم (بوريس جونسون) بحالة أحسن اليوم”.

يذكر أن الولايات المتحدة تتصدر قائمة الدول الأكثر انتشارا لفيروس كورونا، حيث تجاوز عدد المصابين الـ 400 ألف شخص، وبلغ عدد الوفيات أكثر من 14 ألف حالة.

المصدر: وكالة رويترز