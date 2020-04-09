المكسيك تسجل 396 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات لديها إلى 3181 حالة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 9 2020 - 04:20

المكسيك تسجل 396 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات لديها إلى 3181 حالة

منذ 56 mins 9 April، 2020
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