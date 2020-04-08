تحالف العدوان على اليمن يتحدث عن وقف لإطلاق النار ومحمد علي الحوثي: الحلول الترقيعية لا يمكن القبول بها

اعلن عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي ان الحلول الترقيعية لا يمكن القبول بها، موضحا ان أي حل يحتاج بعد الموافقة لاستفتاء الشعب عليه. واضاف الحوثي مساء اليوم الاربعاء: سلمنا للمبعوث الأممي رؤيتنا للوقف النهائي للحرب.

واردف الحوثي: أوضحت لمارتن غريفث أن رؤيتنا للوقف النهائي للحرب مبنية على حلول مكتملة.

وبدوره اعلن رئيس الوفد الوطني محمد عبد السلام عن رؤية انصار الله التي قدمتها للامم المتحدة بشأن وقف الحرب وانهاء الحصار. وذكر الناطق الرسمي باسم الحركة محمد عبد السلام في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، انه “قدمنا رؤية وطنية شاملة للأمم المتحدة لوقف شامل للحرب وإنهاء كامل للحصار”.

واضاف “رؤيتنا تضمن سلامة البلد ووحدته واستقلاله وتؤسس لحوار سياسي وفقاً لمرحلة انتقالية جديدة”.

وكانت وكالة رويترز قد نقلت عن ثلاثة مصادر مطلعة قولها إن التحالف الذي تقوده السعودية والذي يشن حربا على اليمن منذ أكثر من 5 سنوات، سيعلن عند منتصف ليل اليوم الأربعاء وقف عملياته العسكرية على مستوى البلاد “لدعم مبادرة الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار”.

وقال اثنان من المصادر بحسب رويترز إن وقف القتال، المتوقع أن يبدأ تنفيذه يوم الخميس، تمت الموافقة عليه “لأسباب منها تجنب أي انتشار محتمل لفيروس كورونا المستجد في اليمن والذي لم يسجل بعد أي حالة إصابة بالفيروس”.

المصدر: المنار