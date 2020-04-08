وزارة الصحة: تأكدنا من إصابة راكب بفيروس كورونا من بين 122 راكبا على متن طائرة اسطنبول – موقع قناة المنار – لبنان
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April 8 2020 - 23:04

وزارة الصحة: تأكدنا من إصابة راكب بفيروس كورونا من بين 122 راكبا على متن طائرة اسطنبول

منذ 1 ساعة 8 April، 2020
وزارة الصحة العامة
لبنان

اعلنت وزارة الصحة العامة أنه تم التأكد من إصابة راكب بـCOVID-19 من بين 122 راكبا كانوا على متن الطائرة التي أقلت مغتربين ووصلت أمس من اسطنبول، كما ستتم إعادة الفحص لراكب ثان في اليومين المقبلين للتأكد مما إذا كانت إصابته بـCOVID-19 مثبتة أم سلبية.

وعليه سيتم إخراج الحالة الإيجابية إلى المستشفى مع التشديد على تطبيق الحجر الصحي المنزلي المشدد للحالات السلبية، علما أنه ستتم متابعتهم يوميا من قبل الوزارة وسيحال من تظهر عليه أي عوارض إلى المستشفى لإعادة الفحص المخبري.

وبالنسبة إلى الطائرة التي وصلت من كينشاسا فإن الفحوص التي أجريت لجميع الركاب البالغ عددهم 125 أتت سلبية.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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