رويترز: التحالف بقيادة السعودية سيعلن وقف العمليات العسكرية في اليمن – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 8 2020 - 21:34

رويترز: التحالف بقيادة السعودية سيعلن وقف العمليات العسكرية في اليمن

منذ 31 mins 8 April، 2020
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة