رويترز: التحالف السعودي سيعلن وقف إطلاق النار على مستوى البلاد منتصف الليل على أن يبدأ غدا الخميس – موقع قناة المنار – لبنان
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April 8 2020 - 21:34

رويترز: التحالف السعودي سيعلن وقف إطلاق النار على مستوى البلاد منتصف الليل على أن يبدأ غدا الخميس

منذ 30 mins 8 April، 2020
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