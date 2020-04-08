سورية : الاحتلال التركي ينشئ نقطة عسكرية جديدة بريف الحسكة ويسطو على كميات كبيرة من القمح

واصلت قوات الاحتلال التركي انتهاكاتها القوانين الدولية والاعتداء على الأراضي السورية عبر إنشاء المزيد من النقاط العسكرية الجديدة وتعزيز مواقعها التي احتلتها بريف الحسكة بالتوازي مع إقدامها على سرقة ونهب كميات كبيرة من القمح المخزن في ريف الرقة الشمالي.

وأشارت مصادر أهلية سورية إلى أن قوات الاحتلال التركي قامت بتجهيز نقطة عسكرية ضخمة في قرية الداودية جنوب مدينة رأس العين المحتلة بريف الحسكة الشمالي وزودتها بالآليات العسكرية كما قامت بالتعاون مع مرتزقتها من التنظيمات الإرهابية بتحصين المواقع التي احتلتها في القرى الواقعة على الخط الواصل بين بلدتي تل تمر وأبو راسين.

ولفتت المصادر إلى أن قوات الاحتلال التركي أقدمت على الاستيلاء على قطعة أرض بمساحة 15 دونماً تقريباً وتجهيزها شرق بوابة رأس العين المحتلة حيث من المتوقع استخدامها كساحة تجارية لتصريف البضائع التركية المهربة.

وفي سياق متصل بينت المصادر أن قوات الاحتلال التركي قامت بنقل ما تبقى من الأقماح المسروقة والمخزنة في صوامع السفح إلى مدينة تل أبيض بريف الرقة الشمالي.

المصدر: سانا