ولاية نيويورك الأمريكية تسجل رقما قياسيا جديدا في ارتفاع وفيات كورونا بـ779 حالة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 8 2020 - 20:02

ولاية نيويورك الأمريكية تسجل رقما قياسيا جديدا في ارتفاع وفيات كورونا بـ779 حالة

منذ 14 mins 8 April، 2020
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