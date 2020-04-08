طلاب عالقون في روسيا طالبوا في رسالة الى الشيخ قبلان بايجاد حل سريع

وجهت مجموعة من الطلاب اللبنانيين الموجودين في روسيا رسالة إلى رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى في لبنان الشيخ عبد الأمير قبلان، وصلت عبر تواصلهم مع المفتي الشيخ عباس زغيب المكلف بمتابعة ملف الطلاب في الخارج من قبل المجلس ودار الإفتاء الجعفري.

وتضمنت الرسالة الطلب بإسم الطلاب اللبنانيين في روسيا وتحديدا في جنوب روسيا، ايجاد حل، وقالوا: “حالنا كما حال كل الطلاب في العالم ووضعنا في روسيا صعب، خصوصا ان عدد الحالات مرتفع. وكل المستندات التي تعود لنا وجوازات سفرنا اصبحت في عهدة السفارة، ونطالب بحل سريع”.

وعلق المفتي زغيب على رسالتهم بالقول: “باسم هؤلاء الطلاب الاعزاء نطالب الحكومة اللبنانية بضرورة الاسراع بوضع خطة لاعادتهم، وان رجوعهم سالمين الى لبنان هو مسؤولية دينية ووطنية واخلاقيه وانسانية، وان اي تقاعص في ذلك يعتبر امرا مرفوضا وغير مقبول”.

وأشار الى أن “القضية قد وصلت الى وزير الخارجية نصيف حتي والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم الذي أبدى استعداده الفوري للمتابعة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام