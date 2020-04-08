بوتين عن كورونا: الأسابيع القادمة ستكون مرحلة حاسمة ومستعدون للصراع من أجل حياة كل مواطن

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الدولة بدأت تدخل مرحلة حاسمة في معركتها ضد فيروس كورونا المستجد، مقترحا على حكام أقاليم البلاد سلسلة إجراءات يجب اتخاذها في سبيل محاربة الوباء.

وشدد بوتين، في كلمة ألقاها في مستهل اجتماع افتراضي عقده مع حكام الأقاليم وكبار المسؤولين الحكوميين، على أن أهم أولويات الحكومة تكمن حاليا في مكافحة تفشي الفيروس وحماية صحة وحياة المواطنين وضمان استدامة الاقتصاد والحفاظ على وظائف وأرباح الناس.

وطالب الرئيس سلطات جميع الأقاليم بالتركيز برفع مستوى استعداد المؤسسات الطبية وزيادة طاقاتها وقدراتها في وجه كورونا.

وأوعز الرئيس لسلطات الأقاليم الروسية بحل جميع المسائل المتعلقة بمحاربة الوباء على نحو مستعجل ومنح الأطباء العاملين على مكافحة الفيروس ضمانات تأمين، ودفع مبالغ لهم بقيمة تتراوح بين 25 و80 ألف روبل خلال الأشهر الثلاثة القادمة اعتبارا من أبريل الجاري.

كما أمهل بوتين الحكومة والبنك المركزي خمسة أيام لوضع برنامج دعم إضافي للشركات والمشاريع في مجال المال والأعمال بغية الحفاظ على الوظائف ورواتب الموظفين.

وأشار بوتين إلى”ضرورة وضع خطط مسبقا بغية الاستعداد لجميع السيناريوهات المحتملة بشأن حالة تفشي كورونا، مؤكدا أن السلطات الروسية تدرس بعناية تجربة جميع الدول المتضررة بالفيروس”.

وقال بوتين إن هذه التجربة تظهر أن أصعب فترة هي الأسابيع الأربعة-الخمسة الأولى من الوباء، مضيفا: “وذلك يعني أن الأسبوعين أو الأسابيع الثلاثة القادمة ستكون مرحلة حاسمة لدينا، وستتطلب هذه الفترة منا تعبئة جميع الموارد والتزام في غاية الصرامة بكافة توصيات الأطباء والإجراءات الوقائية التي تتخذ حاليا في جميع المناطق”.

وأقر بوتين بأن”روسيا لن تستطيع تجاوز أزمة كورونا دون خسائر، مشددا في الوقت نفسه على قدرة حكومة البلاد على تقليص هذه الخسائر وتهيئة الظروف الملائمة للتنمية المستقبلية”.

وقال الرئيس إن”السلطات مستعدة لخوض الصراع من أجل حياة كل مواطن، وفعل كل ما بوسعها بغية مساعدة المحتاجين ودعم قطاعات الاقتصاد المتضررة”.

ولفت بوتين إلى أن”نجاح المعركة ضد كورونا في روسيا يتوقف على مدى مسؤولية المواطنين، وخاطب في مستهل كلمته المواطنين الروس بالقول إنه يدرك مدى إرهاقهم جراء نظام الحجر الصحي الذاتي المفروض عليهم”.

المصدر: روسيا اليوم