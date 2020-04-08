الإمارات تسجل أكبر ارتفاع يومي لإصابات كورونا بـ300 حالة جديدة

سجلت وزارة الصحة الإماراتية أكبر ارتفاع يومي لحصيلة الإصابات بعدوى فيروس كورونا “COVID-19” في البلاد بـ300 حالة، دون رصد أي وفيات جديدة.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الصحة الإماراتية، فريدة الحوسني، في إفادة إعلامية لحكومة البلاد، اليوم الأربعاء، إن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد ارتفع في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 300 حالة، تم التعرف عليها من خلال فحص المخالطين لإصابات أعلن عنها مسبقا، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى نقطة 2659 إصابة بعد أن كان على مستوى 2359 أمس الثلاثاء.

وتحدثت الحوسني عن شفاء 53 حالة وتعافيها التام من فيروس كورونا المستجد، ليبغ بذلك مجموع المتعافين إلى 239 شخصا.

ولم تشر المتحدثة باسم وزارة الصحة الإماراتية إلى رصد أي وفيات جديدة ناجمة عن الفيروس في البلاد خلال اليوم الماضي، ليبقى عدد المتوفين عند نقطة 12 حالة.

المصدر: الامارات