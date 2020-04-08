تركيا تتعقب المصابين بكورونا عبر هواتفهم – موقع قناة المنار – لبنان
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April 8 2020 - 18:30

تركيا تتعقب المصابين بكورونا عبر هواتفهم

منذ 35 mins 8 April، 2020
تركيا
تركيا - عربي وإقليمي

قالت تركيا يوم الأربعاء إنها”ستراقب الهواتف المحمولة لأولئك الذين تم تشخيص فيروس كورونا لديهم، للتأكد من عدم كسرهم للحجر الصحي، وذلك في أحدث إجراء لوقف انتشار الوباء في البلاد”.

وأفادت إدارة الاتصالات في الرئاسة، بأن تركيا ستبدأ في تعقب المواطنين وإرسال رسالة نصية لهم والاتصال بهم في كل مرة يغادرون منازلهم.

وأضافت أنه سيُطلب منهم العودة إلى منازلهم، فيما ستعاقب الشرطة أولئك الذين يستمرون في انتهاك قواعد الحجر الصحي، موضحة أن القانون التركي يسمح بمعالجة البيانات الشخصية دون الموافقة على “أهداف استثنائية”.

وأكدت إدارة الاتصالات أن”الحكومة التركية ستضمن عدم استخدام البيانات الشخصية التي تم جمعها لأي هدف آخر”.

 

المصدر: رويترز

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