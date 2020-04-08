نقيب الأطباء: لاجراء مسح شامل وتكثيف الفحوصات المخبرية لكورونا والتزام الحجر المنزلي

اعلن نقيب الأطباء شرف أبو شرف في بيان اليوم، انه “اتصل برئيس مجلس إدارة مستشفى بشري الحكومي الدكتور أنطوان جعجع اثر انتشار خبر ازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا في بلدة بشري، واطلع منه على الوضع الميداني في البلدة، والذي هو تحت السيطرة التامة”.

وأكد ابو شرف “ضرورة اجراء مسح عام وشامل خاصة في بشري لتدارك نتائج هذا الانتشار، والطلب الى المواطنين التقيد بالارشادات التي تصدر عن وزارة الصحة ونقابة الاطباء بشأن فيروس كورونا والتشدد بتطبيقها، وضرورة التزام الحجر المنزلي التام”.

كما اكد “ضرورة تكثيف الفحوصات المخبرية السريعة اضافة الى فحوصات PCR من باب المسح الشامل والحماية والوقاية والتشخيص”.

وهنأ جعجع على “الجهود الكبيرة التي يبذلها الطاقم الاستشفائي والتدابير المتخذة لحصر الوباء وعزل المصابين وعلاجهم”، وحث المعنيين على “المساعدة السريعة للحصول على التجهيزات الأساسية saturometers، monitors، centrifuges لتأمين الشروط الضرورية كي يصبح المستشفى بجهوزية كاملة لمعالجة المرضى”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام