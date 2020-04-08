وزير الصحة من دارة فرنجية: التعاون قائم وسيبقى لما فيه مصلحة أهلنا ومواطنينا في جميع المناطق

شكر وزير الصحة الدكتور حمد حسن رئيس “تيار المردة” الوزير السابق سليمان فرنجية، على المبادرة التي أطلقها الأخير منذ شهر في الشمال، معتبرا أنها كانت “مبادرة مبكرة لحماية المجتمع حيث لم يكن لدينا فحوصات “بي.سي.آر”، وهذا يدل على الحس الوطني والمسؤولية تجاه أهلنا، وهي ليست غريبة عن سليمان فرنجية”.

وأكد الوزير حسن لدى زيارته دارة فرنجية بعد الجولة في بشري وزغرتا، أن “التعاون كان قائما مع فرنجية وهو قائم وسيبقى قائما لما فيه مصلحة أهلنا ومواطنينا في جميع المناطق اللبنانية”.

من جهته رحب فرنجية، بوزير الصحة وأبدى فرنجية دعمه الكامل للوزير حسن، وقال: “اننا إلى جانب الوزير ووزارة الصحة وبجانب المواطنين في كل الأزمات والمراحل، خصوصا في هذه المرحلة التي يشهدها العالم ولبنان، ويجب أن نحذر لأن لا أحد يمكن أن ينأى بنفسه عن هذا الوباء، فنحن تحت المعدل العالمي لكورونا، بهمة وزارة الصحة والوزير، ولكن لا يجب أن نسير بموضة المشي بعكس قرارات الدولة”.

ودعا فرنجية المواطنين إلى “التكافل الإجتماعي، فالمرحلة الإقتصادية هي مرحلة حساسة، وإن لم نساعد بعضنا البعض ستكون المرحلة أصعب، ونطلب من جميع الميسورين أن يعيلوا العائلات غير الميسورة”، واثنى على زيارة الوزير حسن لما يمثله عموما.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام