وزير الصحة جال في قضاءي بشري وزغرتا: إيجاد حالات إيجابية لا يخيف بل يدلنا على مصدر الإصابات ويمكننا من تتبعها

أشار وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن، إلى أن “خلية الأزمة هي مجموعة علمية ودقيقة وموثوقة”، معتبرا أن “إيجاد حالات إيجابية لا يخيف بل يدلنا على مصدر هذه الإصابات ويمكننا من تتبعها”.

واشار خلال جولة في قضاءي بشري وزغرتا، وبالتحديد في مستشفى بشري الحكومي ومستوصف زغرتا، الى أن “هناك حالات مسجلة ببعض البقع الجغرافية، وتتم محاصرة هذه البقع، وأخذنا عينات عشوائية، وسنأخذ عينات من شرطة البلدية، وهناك توصيات لأخذ عينات من أشخاص بمراكز تجارية”، وقال: “الوضع منضبط حتى الآن، ونشكر الجمعيات والجهات التي عملت على تأمين الفحوصات مبديا استعداد الوزارة”.

ولفت حسن إلى أن “كل المبادرات مرحب بها في كافة المناطق الوقائية” شاكرا “البلديات على بعض الخطوات التي اتخذتها البلديات التي فاقت التوقعات وكانت على قدر المسؤولية”، كما شكر “الأسر والأفراد الذين يصرحون عن حالتهم المرضية لأن الإفصاح عن المرض واجب وليس عيبا، ويجب أن يصرح كل مريض عن شكوكه، ولا داعي لأن نخفي الحالات”، مشيدا ب”تعاون مجمل الجهات السياسية التي كانت معنا وأبدت تعاونها الكامل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام