حماية المستهلك اقفلت مصنعا في التليلة البقاع لتزويره مواد تنظيف ومستودعا لتعبئة مياه في برج البراجنة

ضبطت مديرية حماية المستهلك بمؤازرة قوى الأمن الداخلي، وبتوجيه من وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه، مصنعا في منطقة التليلة – البقاع، واقفلته بالشمع الأحمر بإشارة من القضاء المختص.

وتبين ان المعمل يقوم بتزوير مواد تنظيف لماركات متعددة. وتبين ايضا وجود آلة تزوير شاملة لجميع مراحل السلع المقلدة ووجود اكياس فارغة ومعبأة للماركات.

ودهمت مديرية حماية المستهلك، بمرافقة اتحاد بلديات الضاحية، مستودعا لتعبئة مياه شرب في منطقة برج البراجنة وأقفلته بعد مصادرة عبوات المياه غير المطابقة للمواصفات وحجزها، وتم اخذ عينات وارسالها الى مختبر لتحليلها.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام