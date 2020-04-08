تسجيل 828 وفاة جديدة بفيروس كورونا في مستشفيات إنجلترا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 8 2020 - 17:00

تسجيل 828 وفاة جديدة بفيروس كورونا في مستشفيات إنجلترا

منذ 17 mins 8 April، 2020
علم بريطانيا
أخبار دولية - بريطانيا

أفادت السلطات الصحية البريطانية، اليوم الأربعاء، بتسجيل 828 وفاة جديدة بمستشفيات إنجلترا، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 6483 حالة.
وقالت هيئة الصحة الوطنية إن 46 من بين 828 حالة وفاة جديدة لم يكن أصحابها يعانون من أمراض سابقة، كما تتراوح أعمارهم بين 35 و96 سنة.
وتدخل المملكة المتحدة ما قال الباحثون إنها المرحلة الأشد فتكا في التفشي، كما تشهد جدلا حول مسألة متى يتم رفع إجراءات العزل العام.
وحتى صباح اليوم الأربعاء، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و444 ألفا، توفي منهم أكثر من 83 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 309 آلاف.

المصدر: وكالات

التعليقات

ذات صلة

ارتفاع عدد وفيات كورونا في إنجلترا من 1284 إلى 1651 خلال يوم

أعلنت السلطات الصحية البريطانية اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع كبير في عدد المتوفين بفيروس كورونا في إنجلترا بواقع 367 حالة في غضون الساعات الـ24 الماضية. وأفادت هيئة الصحة الوطنية في إنجلترا بتسجيل 367 وفاة جديدة خلال اليوم الماضي، ليرتفع العدد الإجمالي للمتوفين من 1284 إلى 1651 حالة، بنسبة 29%. وأشارت إلى ...