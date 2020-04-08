المركز التربوي حدد روابط اعادة بث حلقات التعلم عن بعد لليوم الاربعاء عبر تلفزيون لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
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April 8 2020 - 16:58

المركز التربوي حدد روابط اعادة بث حلقات التعلم عن بعد لليوم الاربعاء عبر تلفزيون لبنان

منذ 28 mins 8 April، 2020
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لبنان

وضع المركز التربوي للبحوث والانماء الحلقات التلفزيونية التي بثت يوم الأربعاء في 8 الحالي عبر شاشة تلفزيون لبنان، في إطار مشروع التعلم عن بعد، على الروابط التالية:

لإعادة مشاهدة الحلقات التلفزيونية، يرجى الضغط على الروابط أدناه:
1) مادة الفلسفة العربية: محور المعرفة – سببية المحسوسات / الصف الثانوي الثالث – فرع الآداب والإنسانيات:

2) مادة اللغة العربية: المقالة أنواعها، بنيتها، سماتها / الصف الثانوي الثالث – فرع الآداب والإنسانيات:

3) مادة اللغة العربية: السمات الأدبية / الصف الثانوي الثالث – كل الفروع:

4) مادة الجغرافيا: المبادلات التجارية العالمية / الصف الثانوي الثالث – علوم الحياة، العلوم العامة، الإقتصاد والإجتماع:

5) Physics: History of Development of Astronomy/ Third Secondary LH – ES https://www.youtube.com/watch?v=Teb5ieQOanE

6) Physique: Le Systeme Solaire / 3eme Annee Secondaire – SE LH

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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