المركز التربوي حدد روابط اعادة بث حلقات التعلم عن بعد لليوم الاربعاء عبر تلفزيون لبنان

وضع المركز التربوي للبحوث والانماء الحلقات التلفزيونية التي بثت يوم الأربعاء في 8 الحالي عبر شاشة تلفزيون لبنان، في إطار مشروع التعلم عن بعد، على الروابط التالية:

لإعادة مشاهدة الحلقات التلفزيونية، يرجى الضغط على الروابط أدناه:

1) مادة الفلسفة العربية: محور المعرفة – سببية المحسوسات / الصف الثانوي الثالث – فرع الآداب والإنسانيات:



2) مادة اللغة العربية: المقالة أنواعها، بنيتها، سماتها / الصف الثانوي الثالث – فرع الآداب والإنسانيات:



3) مادة اللغة العربية: السمات الأدبية / الصف الثانوي الثالث – كل الفروع:



4) مادة الجغرافيا: المبادلات التجارية العالمية / الصف الثانوي الثالث – علوم الحياة، العلوم العامة، الإقتصاد والإجتماع:



5) Physics: History of Development of Astronomy/ Third Secondary LH – ES https://www.youtube.com/watch?v=Teb5ieQOanE

6) Physique: Le Systeme Solaire / 3eme Annee Secondaire – SE LH



المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام