وزير الصحة وصل الى مستشفى مار ماما الحكومي في بشري – موقع قناة المنار – لبنان
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April 8 2020 - 15:26

وزير الصحة وصل الى مستشفى مار ماما الحكومي في بشري

منذ 21 mins 8 April، 2020
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