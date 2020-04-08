“كورونا” يساعد على زيادة عمليات القرصنة الإلكترونية

رصدت هيئة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة، 100 ألف موقع جديد على الأقل، تحت أسماء تشمل كلمات مثل “كوفيد” و”كورونا” و”فيروس”، ما دعاها للتحذير من انتشار عمليات الاحتيال.

الهيئة المعروفة باسم “آيكان” حذرت من انتشار عمليات الاحتيال التي تستغل المخاوف المرتبطة بانتشار فيروس كورونا الجديد، بعد أن تم رصد 100 ألف موقع خلال شهر آذار/ مارس الماضي بأسماء متعلقة بالفيروس.

وقال مدير الهيئة غوران ماربي: “لا يمكنها التدخل في محتوى المواقع “لكن هذا لا يعني أننا لسنا قلقين أو على علم بهذه النشاطات الاحتيالية”.

وأضاف مدير الأمن في المنظمة، جون كرين، أن “انتشار كورونا أمر فريد لأنه مسألة عالمية، والمجرمون يحاولون الاستفادة من ذلك بشتى الطرق”.

يذكر أن “آيكان” هي منظمة غير ربحية تتخذ من كاليفورنيا مقراً لها.