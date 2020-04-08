ارتفاع عدد الوفيات بكورونا في كيان العدو إلى 72 – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 8 2020 - 13:56

ارتفاع عدد الوفيات بكورونا في كيان العدو إلى 72

منذ 8 mins 8 April، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة