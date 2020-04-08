ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في #سويسرا إلى 705 – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 8 2020 - 13:56

ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في #سويسرا إلى 705

منذ 16 mins 8 April، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة