وزارة الصحة المغربية تعلن تسجيل 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1242 – موقع قناة المنار – لبنان
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April 8 2020 - 13:56

وزارة الصحة المغربية تعلن تسجيل 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1242

منذ 19 mins 8 April، 2020
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