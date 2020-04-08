وزارة الصحة اللبنانية: تشخيص إصابة 4 ركاب بكورونا على متن الطائرة الآتية من باريس – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 8 2020 - 12:24

وزارة الصحة اللبنانية: تشخيص إصابة 4 ركاب بكورونا على متن الطائرة الآتية من باريس

منذ 12 mins 8 April، 2020
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة