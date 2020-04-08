كورونا في فلسطين.. إصابتان جديدتان وتعافي 44

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة الأربعاء ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 263، بعد تسجيل حالتين جديدتين.

واوضحت الوزارة انه “تم تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا لشابين ما يرفع عدد الإصابات في فلسطين إلى ٢٦٣ إصابة، منها 13 في غزة و250 في الضفةفيما تم تسجيل ٤٤ حالة تعافي”، ولفتت الى أن “الإصابتين الجديدتين لشابين أحدهما عامل من بلدة بني نعيم بمحافظة الخليل والآخر مسعف من مدينة نابلس”، وتابعت تم نقلهما إلى المستشفى”.

وأشارت الوزارة إلى تعافي 44 حالة وعودتهم لمنازلهم للحجر البيتي، 8 في قطاع غزة والباقي في الضفة المحتلة”، وذكرت ان “عدد الفحوصات منذ بداية الأزمة وصلت لـ15450 فحصا مخبريا في كافة أنحاء الضفة المحتلة وضواحي القدس”.

المصدر: فلسطين اليوم