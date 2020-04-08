الرئيس نبيه بري يدعو هيئة مكتب مجلس النواب للاجتماع عند الواحدة من يوم الثلاثاء لبحث جدول أعمال الجلسة التشريعية المقبلة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 8 2020 - 12:24

الرئيس نبيه بري يدعو هيئة مكتب مجلس النواب للاجتماع عند الواحدة من يوم الثلاثاء لبحث جدول أعمال الجلسة التشريعية المقبلة

منذ 17 mins 8 April، 2020
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