كورونا في استراليا.. انخفاض معدل الاصابات

أعلن وزير الصحة الأسترالي غريغ هانت أن معدل تفشي فيروس كورونا في أستراليا انخفض إلى 2%.

وقال الوزير الاربعاء “لقد حققنا معدل انتقال متوسط للفيروس التاجي (كورونا) بنسبة 2% تقريبا”، ولفت إلى أن “هذا الاتجاه رُصد لليوم الثالث على التوالي، واضاف “يمكن أن يصعد هذا المؤشر في أي وقت، ولكن من حيث الواقع، هذا يعني أننا نعزز نجاحاتنا بوجهة نظر مقارنة”.

وأفاد الوزير أن “بلاده أجرت بالفعل 313 ألف اختبار كشف عن فيروس كورونا”، وأشار إلى أن “إغلاق الحدود ساعد بشكل كبير في الحد من تفشي الوباء”، ورأى أن “المهمة الرئيسة في الوقت الراهن تتمثل في السيطرة على انتشار الفيروس داخل البلاد”.

وسجلت وزارة الصحة الأسترالية 5977 حالة إصابة بوباء كورونا في البلاد و49 حالة وفاة.

المصدر: روسيا اليوم