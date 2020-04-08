وزارة الصحة في فلسطين: تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا يرفع الحصيلة إلى 263 – موقع قناة المنار – لبنان
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April 8 2020 - 12:24

وزارة الصحة في فلسطين: تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا يرفع الحصيلة إلى 263

منذ 20 mins 8 April، 2020
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