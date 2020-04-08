وزارة الصحة في إقليم كردستان العراق: تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أربيل ليصل الإجمالي إلى 303 – موقع قناة المنار – لبنان
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April 8 2020 - 12:24

وزارة الصحة في إقليم كردستان العراق: تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أربيل ليصل الإجمالي إلى 303

منذ 21 mins 8 April، 2020
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