الرئيس روحاني: خصصنا مئة ألف مليار لمساعدة الشرائح الفقيرة في إطار المواجهة مع فيروس كورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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April 8 2020 - 10:52

الرئيس روحاني: خصصنا مئة ألف مليار لمساعدة الشرائح الفقيرة في إطار المواجهة مع فيروس كورونا

منذ 10 mins 8 April، 2020
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