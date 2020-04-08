“الصحة العالمية”: كوريا الشمالية واحدة من الدول القلائل التي لم تسجل إصابات بكورونا

قالت “منظمة الصحة العالمية” إن “كوريا الشمالية وهي واحدة من الدول القلائل التي لم تسجل حالات إصابة بفيروس كورونا”، وتابعت “هي أبلغت بأنها تواصل الفحص ووضعت أكثر من 500 شخص في الحجر الصحي”.

وذكرت المنظمة أنها تتلقى “تحديثات أسبوعية” من وزارة الصحة الكورية الشمالية، وأن هذا البلد الآسيوي لديه القدرة على إجراء فحوص لاكتشاف الإصابة بفيروسات كورونا في معمله الوطني بالعاصمة بيونغ يانغ.

وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في كوريا الشمالية إدوين سلفادور “حتى الثاني من نيسان/ابريل، أجريت فحوص كوفيد-19 على 709 أشخاص وهم 11 أجنبيا و698 مواطنا”، وتابع “لا تقرير يفيد بوجود إصابة بكوفيد-19″، واضاف “هناك 509 أشخاص في الحجر الصحي، وهم أجنبيان و507 مواطنين كوريين شماليين”.

وأضاف سلفادور “منذ 31 كانون الاول/ديسمبر، كان 24842 شخصا قد خرجوا من الحجر الصحي، ومن بينهم 380 أجنبيا”، وتابع ان “منظمة الصحة أبلغت بأن كوريا الشمالية تسلمت من حليفتها الصين في كانون الثاني/يناير الماضي موادا لاستخدامها في فحوص بي.سي.آر لتشخيص المرض”، وأشار الى “المنظمة أرسلت لكوريا الشمالية إمدادات من المعدات الوقائية”.

المصدر: روسيا اليوم