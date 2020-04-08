المكسيك تعلن 346 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل عدد الإصابات بعموم البلاد إلى 2785 والوفيات إلى 141 – موقع قناة المنار – لبنان
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المكسيك تعلن 346 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل عدد الإصابات بعموم البلاد إلى 2785 والوفيات إلى 141
منذ 16 mins
8 April، 2020
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