ايران: وسائل إعلام أجنبية تحاول إعطاء صورة مقلوبة عن علاقتنا بالصين

أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية عباس موسوي الى “محاولات وسائل الإعلام الأجنبية لاعطاء صورة مقلوبة عن العلاقات بين إيران والصين”، واكد ان “العلاقات الخارجية للجمهورية الإسلامية متوازنة ونحن حاولنا ان نبني علاقات نشطة ومتوازنة مع جميع العالم ولا نتوقع أن يوافق الأجانب على أعمالنا وسياستنا الخارجية”.

وأضاف موسوي “هؤلاء بالتأكيد ليسوا متعاطفين معنا ولا مع العالم ولا مع الاماكن الاخرى”، وتابع “إننا نشأنا في مدرسة وتنفسنا في ثقافة وحضارة مفعمة بالاشادة والتقدير ومن الطبيعي ان نعرب عن تقديرنا للصين التي قدمت لنا اكبر الدعم في الظروف الصعبة”.

وأوضح موسوي “نحن ممتنون للدول التي ساعدتنا بمختلف الطرق والاشكال ونأمل في التغلب على هذا الفيروس في أقرب وقت ممكن وان نضع المعدات المحلية التي انتجناها بأنفسنا في خدمة الدول المحتاجة”، واشار الى ان “المرض الذي تحول الى وباء عالميا ومن الطبيعي عندما تصبح قضية عالمية فان الاجراءات التي ينبغي اتخاذها في مواجهتها يتعين ان تكون عالمية”.

المصدر: وكالة مهر