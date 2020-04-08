ترامب: منظمة الصحة العالمية حصلت منا على مبالغ كبيرة لكنها حجبت عنا معلومات مبكرة عن الوضع في الصين – موقع قناة المنار – لبنان
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April 8 2020 - 09:16

ترامب: منظمة الصحة العالمية حصلت منا على مبالغ كبيرة لكنها حجبت عنا معلومات مبكرة عن الوضع في الصين

منذ 19 mins 8 April، 2020
أخبار موقع المنار

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