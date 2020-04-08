رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي: ندعو للتحقيق باستجابة منظمة الصحة العالمية لوباء كورونا ولمراجعة تمويلنا للمنظمة ومن غير المسموح تحويل المنظمة لأداة سياسية – موقع قناة المنار – لبنان
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April 8 2020 - 09:16

رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي: ندعو للتحقيق باستجابة منظمة الصحة العالمية لوباء كورونا ولمراجعة تمويلنا للمنظمة ومن غير المسموح تحويل المنظمة لأداة سياسية

منذ 24 mins 8 April، 2020
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