مداهمات للجيش اللبناني في القبة شمال لبنان

افاد مراسل المنار من شمال لبنان أن “وحدات من الجيش اللبناني داهمت منطقة القبة وعملت على توقيف عدد من الشبان الذين قاموا بالاعتداء على عناصر الجيش اثر اشتباك حصل بين عدد من السجناء والأهالي من جهة والقوى الأمنية ووحدات من الجيش اللبناني من جهة أخرى داخل سجن القبة في طرابلس ومحيطه، وأدى إلى إصابة 10 عناصر من الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي إضافة إلى 8 سجناء بحالات اختناق وجروح ورضوض مختلفة؛ وقد عمل جهاز الطوارئ والإغاثة على إسعافهم ميدانياً، فيما عمل فوج إطفاء طرابلس والدفاع المدني والصليب الأحمر على إطفاء حريق نشب داخل السجن ومحيطه” .

المصدر: موقع المنار