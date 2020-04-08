وكالة سبأ نقلا عن اللجنة العليا لمكافحة الأوبئة: هذه الغارات تأتي في سياق سعي دول العدوان لإدخال فيروس #كورونا إلى #اليمن الذي ما يزال خاليا حتى اليوم – موقع قناة المنار – لبنان
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April 8 2020 - 06:14

وكالة سبأ نقلا عن اللجنة العليا لمكافحة الأوبئة: هذه الغارات تأتي في سياق سعي دول العدوان لإدخال فيروس #كورونا إلى #اليمن الذي ما يزال خاليا حتى اليوم

منذ 51 mins 8 April، 2020
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