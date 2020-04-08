وكالة سبأ: اللجنة الوزارية العليا لمكافحة الأوبئة في اليمن تدين بشدة استهداف طيران العدوان السعودي الأمريكي لمراكز الحجر الصحي لمواجهة فيروس #كورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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April 8 2020 - 06:14

وكالة سبأ: اللجنة الوزارية العليا لمكافحة الأوبئة في اليمن تدين بشدة استهداف طيران العدوان السعودي الأمريكي لمراكز الحجر الصحي لمواجهة فيروس #كورونا

منذ 53 mins 8 April، 2020
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