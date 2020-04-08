ارتفاع عدد إصابات كورونا في حاملة الطائرات الأمريكية “Theodore Roosevelt” إلى 230 حالة

أفادت البحرية الأمريكية، الثلاثاء، بارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد على متن حاملة الطائرات “USS Theodore Roosevelt” إلى 230 حالة.

وأفادت البحرية الأمريكية، في بيان، بأن 79% من طاقم السفينة العسكرية الكبرى، الذي يضم نحو 5 آلاف شخص، خضعوا لفحوص خاصة بعدوى فيروس كورونا المستجد “COVID-19″، وتم كشف إصابة 230 منهم.

وأضافت البحرية الأمريكية أن نحو 2000 من أفراد طاقم حاملة الطائرات نقلوا من السفينة إلى منشآت في قاعدة غوام العسكرية.

وسبق أن ذكر البنتاغون، يوم 4 أبريل، أن حصيلة الإصابات على متن حاملة الطائرات “Theodore Roosevelt” بلغ 155 حالة.

وأثار انتشار فيروس كورونا بين أفراد طاقم السفينة فضيحة داخلية في الأجهزة العسكرية الأمريكية، والخميس الماضي أعلن البنتاغون أن وزير القوات البحرية، ثوماس مودلي، قرر إعفاء قائد حاملة الطائرات، القبطان براد كروزييه، من منصبه، بعد أن بعث رسالة شديدة اللهجة إلى قيادته تحدث فيها عن إصابة أكثر من 100 شخص على متن “Theodore Roosevelt” بفيروس كورونا، مشددا على ضرورة اتخاذ إجراءات أشد لحماية الطاقم.

وتسربت هذه الرسالة إلى وسائل الإعلام ما أثار انتقادات لكورزييه من قبل البنتاغون، فيما أصبحت إقالته من المواضيع الأكثر تداولا كونه يحظى بدعم كبير من قبل العسكريين والمواطنين العاديين في ظل هذا الخلاف.

واليوم الثلاثاء على خلفية هذه الأحداث، قدم مودلي نفسه الاستقالة من منصبه، فيما أعلن وزير الحرب، مارك إسبر قبولها.

المصدر: وكالات