ترامب يعلن تعليق المساهمات الأمريكية في ميزانية منظمة الصحة العالمية

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه قرر تعليق المساهمات المالية الحكومية من قبل الولايات المتحدة في ميزانية منظمة الصحة العالمية.

وقال ترامب، في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الثلاثاء: “تحصل منظمة الصحة العالمية من الولايات المتحدة على مبالغ مالية كبيرة. نعتزم تعليق تخصيص الأموال التي ننفقها للمنظمة”.

وهاجم الرئيس الأمريكي، في وقت سابق من الثلاثاء، منظمة الصحة العالمية عبر “تويتر”، مشيرا إلى أنه رفض توصيتها “الخاطئة” بترك الأجواء مفتوحة مع الصين خلال بداية انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال ترامب في هذا الصدد: “منظمة الصحة العالمية أفسدت ذلك، لسبب ما، المنظمة ممولة بشكل كبير من الولايات المتحدة، لكنها منحازة إلى الصين”.

ويأتي قرار ترامب في الوقت الذي تسعى فيه منظمة الصحة العالمية لجمع أموال من أجل تكثيف الجهود الرامية إلى مكافحة جائحة فيروس كورونا، التي أودت بحياة نحو 82 ألف شخص في العالم، بما في ذلك عن طريق تطوير لقاحات ضد المرض.

المصدر: وكالات