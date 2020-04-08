السلطات الصحية الروسية: نتوقع الوصول لذروة وباء كورونا بعد 10-14 يوما

توقعت السلطات الصحية الروسية الوصول إلى ذروة وباء فيروس كورونا في البلاد خلال فترة تتراوح من 10 إلى 14 يوميا.

وقالت مديرة الوكالة الطبية البيولوجية الفدرالية الروسية، فيرونيكا سكفورتسوفا، في حديث لقناة “روسيا-1″، اليوم الثلاثاء: “تشير معطيات الفرق الأفضل للتنبؤات، التي تضم علماء الرياضيات والبيولوجيا، إلى أننا على بعد 10-14 يوما من الوصول إلى مرحلة الذروة في وباء العدوى، وذلك في حال مواصلتنا التصرف بمثل هذه الدرجة من العقلانية، الأمر الذي يخص كل السكان، بدءا من الأطفال ووصولا إلى المسنين، وذلك تزامنا مع توسيع نطاق الفحص والتشخيص”.

وأضافت سكفورتسوفا: “وبعد ذلك سنبقى لوقت ما في مرحلة الذروة ومن ثم سنتوجه إلى الاتجاه المعاكس (في المنحنى الوبائي)”.

وأوضحت المسؤولة الصحية الروسية أن الهبوط من هذه المرحلة سيتطلب نفس الوقت الذي استغرقته عملية الوصول إلى الذروة.

وتابعت: “من المفترض أننا سنبقى في مرحلة الذروة حتى الثلث الأول من يونيو أو أواسط ذلك الشهر، في حال عدم تغير سيناريو تطور العملية الوبائية في بلدنا”.

وسجلت في روسيا حتى اليوم الثلاثاء 7497 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، بينها 58 وفاة و494 شفاء، وتم رصد غالبية المصابين في موسكو حيث بلغ هذا العدد 5181 شخصا.

المصدر: وكالات