الصحة العالمية: من السابق لأوانه الحديث عن موعد انتهاء جائحة كورونا وهناك 20 لقاحا مرشحا ضده

أكدت منظمة الصحة العالمية أنه من السابق لأوانه الحديث عن أي موعد محدد لانتهاء جائحة فيروس كورونا، وذكرت أن قائمة اللقاحات المرشحة لاستخدامها ضد المرض تشمل 20 تسمية.

وقالت ممثلة منظمة الصحة العالمية في روسيا، ميليتا فوينوفيتش، في حديث لقناة “روسيا-1″، اليوم الثلاثاء: “من السابق لأوانه الحديث حول هذا الموضوع. يتم الآن إجراء التحليلات ورسم النماذج المختلفة، وعلينا الآن إبطاء ارتفاع المنحنى”.

وأضافت فوينوفيتش: “كل شيء مرهون بالإجراءات التي سيتم اتخاذها بدرجة مرور الفيروس عبر الناس. من الممكن أننا سنتحدث عن هذا الأمر بعد أسبوعين”.

وأشارت المسؤولة، في تطرقها إلى مسألة الأدوية، إلى أن منظمة الصحة العالمية تجري حاليا مرحلة الاختبارات السريرية.

وأوضحت فوينوفيتش أن “هناك 20 لقاحا مرشحا ضد عدوى فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الوقت الراهن”.

ويواجه العالم، منذ يناير 2020، أزمة متدهورة ناجمة عن تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد “COVID-19″، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية عدوى فيروس كورونا المستجد وباء عاما، وسجلت في العالم حتى الآن أكثر من 1.386 مليون إصابة بهذه السلالة في أكثر من 170 دولة، بما في ذلك 79 ألف وفاة و297 ألف حالة شفاء.

المصدر: وكالات