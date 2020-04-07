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April 7 2020 - 23:46

تسجيل 229 حالة وفاة جديدة في ولاية نيوجيرسي الأمريكية خلال الساعات الـ 24 الماضية

منذ 1 ساعة 7 April، 2020
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أخبار دولية - الولايات المتحدة

ارتفعت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا في ولاية نيوجيرسي الأمريكية إلى 1232 حالة بعد تسجيل 229 وفاة جديدة منذ يوم الاثنين، حسبما أوردت السلطات الصحية للولاية.

وبحسب المصدر نفسه، فقد بلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكورونا في نيوجيرسي 44416 حالة، بعد تسجيل 3326 إصابة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأعلن حاكم الولاية، فيل ميرفي أنه بصدد توقيع مرسوم تنفيذي، في إطار مواجهة الوباء، يقضي بتمديد حالة الطوارئ الصحية في ولايته لمدة 30 يوما إضافيا، وإغلاق جميع الحدائق العامة في نيوجيرسي.

المصدر: وكالة رويترز

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