وزير الصحة: لن أتردد في إحالة المؤسسات الاستشفائية المخالفة على القضاء – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 7 2020 - 23:46

وزير الصحة: لن أتردد في إحالة المؤسسات الاستشفائية المخالفة على القضاء

منذ 1 ساعة 7 April، 2020
الوزير حمد حسن
لبنان

عقد وزير الصحة العامة حمد حسن إجتماعا في مكتبه في وزارة الصحة مع عدد من مديري المستشفيات. وأثار معهم مسألة تزايد الشكاوى من المواطنين في شأن عدم تلقيهم العناية الطبية المطلوبة، ومعاناة عدد منهم من تداعيات التقصير في حقهم.

وأكد حسن أنه لن يتهاون مع أي مؤسسة إستشفائية تتخلف عن استقبال مريض أو تقديم ما يستحقه من عناية وبخاصة المرضى الذين يعالجون على نفقة وزارة الصحة العامة.

وأكد أنه سيتابع شخصيا كل الحالات التي يرد فيها شكاوى من المواطنين، ولن يتردد في إحالة مؤسسات استشفائية على القضاء المختص للنظر في حصول التجاوز وإجراء المقتضى عند الضرورة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

التعليقات

ذات صلة